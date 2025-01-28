«Яндекс» не стал менять название Мексиканского залива
28 января 202517:20
Сервис «Яндекс Карты» решил не переименовывать Мексиканский залив на «Американский залив», как это сделали в картах Google. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российской компании.
Сервис «ориентируется на общепринятые наименования» на территории стран, в которых «Яндекс» развивает свои услуги, пояснили в пресс-службе. Там подчеркнули, что «не локализируют сервис для пользователей из США».
Президент США Дональд Трамп 24 января официально распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru