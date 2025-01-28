«Яндекс» не стал менять название Мексиканского залива

Сервис «ориентируется на общепринятые наименования» на территории стран, в которых «Яндекс» развивает свои услуги, пояснили в пресс-службе. Там подчеркнули, что «не локализируют сервис для пользователей из США».

Президент США Дональд Трамп 24 января официально распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский.

