В КПРФ не обсуждают всерьез идею переименовать Черное море в Русское

«Скажу свою точку зрения — я не сторонник переименования глубинных исторических названий, тем более это геополитическое название, уходящее корнями далеко», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Ющенко, даже когда Черное море было практически внутренним морем Османской империи, его название оставалось неизменным.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение переименовать Мексиканский залив в Американский, передает «Радиоточка НСН».

