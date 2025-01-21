В КПРФ не обсуждают всерьез идею переименовать Черное море в Русское

Идею о переименовании Черного моря в Русское, высказанную депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Денисом Булановым, является частной точкой зрения, и на серьезном уровне в партии обсуждать ее не будут. Об этом заявил пресс-секретарь фракции Александр Ющенко.

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«Скажу свою точку зрения — я не сторонник переименования глубинных исторических названий, тем более это геополитическое название, уходящее корнями далеко», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Ющенко, даже когда Черное море было практически внутренним морем Османской империи, его название оставалось неизменным.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение переименовать Мексиканский залив в Американский, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Черное МореКПРФ

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