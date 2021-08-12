«Хлеба уже нет!» Жители Крымска паникуют в ожидании «библейского потопа»

Напомним, 6-7 июля 2012 года стихийное бедствие накрыло Краснодарский край. В частности, 90% Крымска оказалось сильно затопленным, наводнение унесло жизни 171 человека. В зоны подтопления попало около 8000 жилых домов, из них 7200 - в Крымске. МЧС и тысячи добровольцев восстанавливали город до 27 июля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сильнейшие ливни обрушатся на юг России начиная с 21:00 по Москве. Специалист охарактеризовал ситуацию как «библейский потоп». Согласно прогнозу, за сутки в Керчи и Тамани выпадет не менее трёх с половиной месячной нормы осадков. Пик ливней ожидается завтра в период с 09:00 до 15:00. Возможны грозы и град. Не исключено также формирование смерчей над морем.

