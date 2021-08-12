«Хлеба уже нет!» Жители Крымска паникуют в ожидании «библейского потопа»

Администрация города бьет тревогу, поставки еды прерваны, люди бегут из домов, рассказал "Радиоточке НСН" житель города на правах анонимности.

Жители Крымска, чтобы выжить, собирают вещи и просят приютить свои семьи у людей, дома которых находятся в верхней части города, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» житель Крымска на правах анонимности.

«Паника среди горожан нарастает, уже сейчас в магазинах нет хлеба, так как поставки приостановлены из-за ожидания сильного наводнения. Жители спасают свои автомобили, перегоняя их в те части населённого пункта, в которых, возможно, не будет подтопления. Администрация города бьет тревогу, глава Крымского района Сергей Лесь предупредил жителей города о потопе, масштабы которого могут быть гораздо сильнее, чем в 2012 году», - отметил он.
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Напомним, 6-7 июля 2012 года стихийное бедствие накрыло Краснодарский край. В частности, 90% Крымска оказалось сильно затопленным, наводнение унесло жизни 171 человека. В зоны подтопления попало около 8000 жилых домов, из них 7200 - в Крымске. МЧС и тысячи добровольцев восстанавливали город до 27 июля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сильнейшие ливни обрушатся на юг России начиная с 21:00 по Москве. Специалист охарактеризовал ситуацию как «библейский потоп». Согласно прогнозу, за сутки в Керчи и Тамани выпадет не менее трёх с половиной месячной нормы осадков. Пик ливней ожидается завтра в период с 09:00 до 15:00. Возможны грозы и град. Не исключено также формирование смерчей над морем.

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ФОТО: Наводнение в Крымске в 2012 году
ТЕГИ:НаводнениеПроисшествия
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