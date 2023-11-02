Второй день подряд в Москве регистрируется температурный рекорд

В Москве в четверг, 2 ноября, побит температурный рекорд 1942 года. Об этом сообщили «Метеовести». При этом, накануне в столице был побит температурный рекорд 1934 года.

В Москве побит температурный рекорд 1934 года

По заявлению синоптиков, запасов тепла со среды хватило, для того, чтобы побить температурный рекорд в четверг, несмотря на начавшееся похолодание в регионе.

Прошлый температурный максимум равнялся +12,2 градуса, а прошедшей ночью термометры в Москве показали +13,3 градуса.

Ранее сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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