Второй день подряд в Москве регистрируется температурный рекорд

По заявлению синоптиков, запасов тепла со среды хватило, для того, чтобы побить температурный рекорд в четверг, несмотря на начавшееся похолодание в регионе.

Прошлый температурный максимум равнялся +12,2 градуса, а прошедшей ночью термометры в Москве показали +13,3 градуса.

Ранее сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

