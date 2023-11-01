В Москве побит температурный рекорд 1934 года
В Москве столбики термометров в 10 часов утра 1 ноября достигли отметки +13,2 градуса, что стало абсолютным рекордом для этого дня, сообщает центр погоды «Фобос».
Как отмечается, был побит исторический рекорд, который держался 89 лет. Прежний температурный максимум для 1 ноября был установлен в 1934 году и равнялся +12,6 градуса.
В Гидрометцентре РФ заявили, что к 15 – 16 часам температура воздуха в столице может перевалить за отметку в +15 градусов.
Ранее сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru