В Москве побит температурный рекорд 1934 года

Как отмечается, был побит исторический рекорд, который держался 89 лет. Прежний температурный максимум для 1 ноября был установлен в 1934 году и равнялся +12,6 градуса.

В Гидрометцентре РФ заявили, что к 15 – 16 часам температура воздуха в столице может перевалить за отметку в +15 градусов.

Ранее сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

