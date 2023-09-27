Вильфанд: температура воздуха в Москве вновь поднимется до рекордных отметок

Температура воздуха к концу недели в Москве может вновь приблизиться к рекордным отметкам, заявил научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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По его словам, уже в пятницу, 29 сентября, столбики термометров в столице поднимутся до +21…+24 градусов.

«Появилась возможность побить рекорд 1900 года, когда температура воздуха 29 сентября поднялась до +23,3 градуса», - отметил синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве установлен температурный рекорд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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