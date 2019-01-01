Вильфанд: Самое постоянное в погоде - ёё изменчивость
Синоптики рассказали, что предсказать самые жаркие дни лета невозможно. Так отреагировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на появившуюся ранее в СМИ информацию о жарких днях, ожидаемых этим летом в средней полосе России. Метеоролог уточнил, что это не является прогнозом, а лишь констатирует климатические нормы, уточняет RT.
Кроме того, Вильфанд добавил, что «нет ничего более постоянного для погоды, чем ее изменчивость», а угадать заранее, каким будет конец июля или начало августа невозможно.
Ранее «ФедералПресс» писал, что самые жаркие дни этого лета придутся на период с 26 июля по 5 августа.
Пока в средней полосе России, в Центральном регионе жители получили небольшую передышку, после 33-градусной жары температура воздуха понизилась до + 24- +26 градусов.
Ранее НСН писала, что в 30-градусную жару в квартирах жителей Подмосковья включили отопление.
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