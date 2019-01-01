В Гидрометцентре анонсировали самые жаркие дни лета
В Гидрометцентре назвали сроки наступления самых жарких дней лета. Как отмечает «Российская газета», они придутся на период с 26 июля по 5 августа. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
При этом, по его словам, в Приморье и южных регионах России самым теплым месяцем будет именно август. А «бархатный сезон» в Сочи, Анапе и Ялте наступит после 10 сентября, пишет РИА ФАН.
Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что думать о зиме пока рано, ведь впереди не один теплый день, передает Life.ru.
Ранее глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москву и еще целый ряд регионов Центрaльной России нa этой неделе придет осенняя погодa. По его словам, в конце недели ожидается ночная температура не выше плюс 5, а также трехдневные дожди, более хaрaктерные для осени. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН объяснил, почему предстоящее понижение температуры воспринимается как приход осени.
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