В Крыму из-за сильных ливней подтопило дома

По предварительным данным, вышел из берегов водоем между селами Краснолесье и Доброе. Подтоплены оказались территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и двух частных домов.

В настоящее время на месте работают оперативные группы для ликвидации последствий непогоды.

В Крыму текущим летом прошли несколько сильных дождей, вызвавших чрезвычайную ситуацию в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прямой ущерб из-за непогоды на полуострове, составил порядка 12,5 миллиардов рублей.