В Крыму из-за сильных ливней подтопило дома
В Симферопольском районе Крыма из-за сильных ливней оказались подтоплены дома и затруднено движение по трассе в сторону Ялты. Об этом сообщается на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики.
По предварительным данным, вышел из берегов водоем между селами Краснолесье и Доброе. Подтоплены оказались территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и двух частных домов.
В настоящее время на месте работают оперативные группы для ликвидации последствий непогоды.
В Крыму текущим летом прошли несколько сильных дождей, вызвавших чрезвычайную ситуацию в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прямой ущерб из-за непогоды на полуострове, составил порядка 12,5 миллиардов рублей.
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