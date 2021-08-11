В Крыму из-за сильных ливней подтопило дома

В Симферопольском районе Крыма из-за сильных ливней оказались подтоплены дома и затруднено движение по трассе в сторону Ялты. Об этом сообщается на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики.

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По предварительным данным, вышел из берегов водоем между селами Краснолесье и Доброе. Подтоплены оказались территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и двух частных домов.

В настоящее время на месте работают оперативные группы для ликвидации последствий непогоды.

В Крыму текущим летом прошли несколько сильных дождей, вызвавших чрезвычайную ситуацию в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прямой ущерб из-за непогоды на полуострове, составил порядка 12,5 миллиардов рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаКрым
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