Синоптики объяснили аномально теплую зиму в России
В Росгидромете рассказали, с чем связана аномально теплая зима в 2019-2020 году. Руководитель ситуационного центра метеослужбы Юрий Варакин пояснил, что на этот раз не смог сформироваться так называемый «сибирский максимум» - мощная зона высокого давления, передает РИА Новости. Обычно антициклон формируется над западной и восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией. Из-за того, что эта зона удерживает теплый воздух, происходит «выхолаживание», которое распространяется на территории Урала и центральной России.
Сейчас же антициклон находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, а также захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. В результате холод перенаправился в Канаду и на Аляску. Там стоят холода, температура воздуха опускается до минус 30 градусов.
В праздник Крещения в Московском регионе также ожидается мягкая погода. В ночь с 18-го на 19-е будет слабый минус – от 0 до минус 5, практически без осадков, сообщает Москва 24.
Ранее и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд рассказал НСН о погоде в столице до середины января. По его словам, не стоит обольщаться снегопадом, который выпал в ночь на четверг в Москве - к вечеру этого же дня он растает. Как минимум до 16 января зима так и не начнется.
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