Синоптики объяснили аномально теплую зиму в России

Сейчас же антициклон находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, а также захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. В результате холод перенаправился в Канаду и на Аляску. Там стоят холода, температура воздуха опускается до минус 30 градусов.

В праздник Крещения в Московском регионе также ожидается мягкая погода. В ночь с 18-го на 19-е будет слабый минус – от 0 до минус 5, практически без осадков, сообщает Москва 24.

Ранее и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд рассказал НСН о погоде в столице до середины января. По его словам, не стоит обольщаться снегопадом, который выпал в ночь на четверг в Москве - к вечеру этого же дня он растает. Как минимум до 16 января зима так и не начнется.

