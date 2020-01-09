Зимы не будет. Вильфанд призвал не обольщаться снегопадом в Москве
И.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд рассказал НСН о погоде в столице до середины января.
Сильный снегопад, прошедший в ночь на четверг, 9 января, в столице еще не признак зимы. Об этом в эфире НСН рассказал и.о. глaвы Гидрометцентрa России Роман Вильфанд. По его словам, по данным на 8 января высота снежного покрова составляла 2 сантиметра, сегодня она увеличится еще на 2-3 сантиметра, но быстро расстает.
«Однако вряд ли это можно назвать снежной зимой. На лыжах не покатаешься. Повышение температуры, которые произойдет уже сегодня, мокрый снег и даже небольшой дождь уменьшат высоту снега. Так что пока говорить о приходе настоящей зимы не приходится», — сказал Вильфанд НСН.
Температура воздуха отличается от многолетних значений на 8-10 градусов, а в отдельные дни на 12-13 градусов.
«Температурный фон предстоящей недели существенно отличаться от предшествующей не будет. Ночные температуры, как правило, ниже ноля — от 0 до -3 градусов. Дневные около -1..+2. Исключение составит ночь на предстоящее воскресенье. Изменится циркуляция воздуха и температура понизится до -5..-9 градусов, но потом опять вернется к «обычному» режиму — ночью чуть-чуть отрицательная температура, днем чуть-чуть положительная. Перед понижением температуры будет похождение фронтального раздела, выпадут осадки в виде снега. Высота снега к понедельнику увеличится. Будет 6-8 сантиметров, а в норме это более 25 сантиметров», — заметил и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ.
Аналогичная погода продержится, по меньшей мере, до 16 января.
Ранее Ромaн Вильфaнд предупредил о погодной aномaлии нa всей территории России. По его словам, дaже в Сибири темперaтурa выше средней нa 20 грaдусов.
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