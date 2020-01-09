Зимы не будет. Вильфанд призвал не обольщаться снегопадом в Москве

Сильный снегопад, прошедший в ночь на четверг, 9 января, в столице еще не признак зимы. Об этом в эфире НСН рассказал и.о. глaвы Гидрометцентрa России Роман Вильфанд. По его словам, по данным на 8 января высота снежного покрова составляла 2 сантиметра, сегодня она увеличится еще на 2-3 сантиметра, но быстро расстает.

«Однако вряд ли это можно назвать снежной зимой. На лыжах не покатаешься. Повышение температуры, которые произойдет уже сегодня, мокрый снег и даже небольшой дождь уменьшат высоту снега. Так что пока говорить о приходе настоящей зимы не приходится», — сказал Вильфанд НСН.