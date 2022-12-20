Вильфанд: 21 декабря в Московском регионе ожидаются морозы до 20 градусов
В столичном регионе температура будет понижаться до 20 градусов мороза в ночь на среду, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, предстоящая ночь может стать самой холодной с начала зимы. В Москве прогнозируется минус 12-14 градусов, а по области - до минус 20 градусов.
Вильфанд отметил, что днем температура начнет расти, ожидается снег и гололед.
«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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