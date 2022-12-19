Тишковец пообещал москвичам «эталонную зиму» в ночь на 1 января

«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог заявил, что сугробы в Москве станут еще выше

Как отметил синоптик, по предварительным прогнозам 31 декабря-1 января Центральная Россия окажется в «мешке холодного полярного воздуха».

«Это значит, что москвичей, по всей видимости, ждет относительно лунная ночь с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром и бодрящими морозами от -8 до -13 градусов, что идеально соответствует климатической норме сезона. Под ногами скрипучий снег, высота сугробов не менее 20-30 см. Эталонная зима», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Вместе с тем метеоролог отметил, что прогноз «с высокой степенью оправдываемости» будет разработан за 3-5 суток до Нового года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Новый ГодМоскваПогодаЕвгений Тишковец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры