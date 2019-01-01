В Telegram появились новые функции

Разработчики Telegram добавили в мессенджер новый приватные функции.

Пользователи могут комментировать посты в каналах, скрывать свой номер и выбирать группу, которой он будет виден. Подозрительные аккаунты получили предупреждающий знак. Для пользователей с iOS доступна возможность просмотра миниатюр сохраненных PDF-файлов.