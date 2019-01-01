В Telegram появились новые функции
Разработчики Telegram добавили в мессенджер новый приватные функции.
Пользователи могут комментировать посты в каналах, скрывать свой номер и выбирать группу, которой он будет виден. Подозрительные аккаунты получили предупреждающий знак. Для пользователей с iOS доступна возможность просмотра миниатюр сохраненных PDF-файлов.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН предрек смерть Telegram.
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