В Таиланде обнаружили мужчину, которому может быть 128 лет
Мужчина, которому может быть 128 лет, обнаружен в Таиланде. Как отмечают местные СМИ, он проживает в одной из деревень провинции Удон Тхани на северо-востоке королевства со своей 70-летней женой, семью детьми и 11 внуками. Источник приводят фотографию удостоверения личности гражданина Таиланда, датой рождения на которой значится 9 апреля 1891 года. С такой датой рождения таиландский долгожитель может претендовать на звание одного из старейших мужчин на планете.
Отмечается, что житель Таиланда, несмотря на столь преклонный возраст, самостоятельно передвигается и поднимается по лестнице на второй этаж.
Между тем, ранее стало известно, что за последние два года число долгожителей в России увеличилось на 17%, а численность россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, стабильно растет восьмой год подряд. Такие данные привели в Росстате. Граждан, которым 100 и более лет, по состоянию на 1 января 2019 года, в стране было 20 582, из них около 70% - это женщины.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил в беседе с НСН, что на фоне развитых стран число долгожителей в России — незначительное.
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