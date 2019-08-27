В Таиланде обнаружили мужчину, которому может быть 128 лет

Мужчина, которому может быть 128 лет, обнаружен в Таиланде. Как отмечают местные СМИ, он проживает в одной из деревень провинции Удон Тхани на северо-востоке королевства со своей 70-летней женой, семью детьми и 11 внуками. Источник приводят фотографию удостоверения личности гражданина Таиланда, датой рождения на которой значится 9 апреля 1891 года. С такой датой рождения таиландский долгожитель может претендовать на звание одного из старейших мужчин на планете.

Отмечается, что житель Таиланда, несмотря на столь преклонный возраст, самостоятельно передвигается и поднимается по лестнице на второй этаж.