В столицу придет прохлада, но ненадолго
Главный специалист Гидрометцентра в интервью НСН рассказала, что в выходные в столице может быть побит температурный рекорд, а похолодание будет совсем краткосрочным.
Теплый солнечный циклон покидает столичный регион, он перемещается на юг. В Центральную Россию придет небольшое похолодание. Впрочем, погода будет достаточно теплой и комфортной. Об этом НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Погода будет меняться, в Москве будет +30⁰С +32⁰С, что близко к рекорду. Облачность будет расти, прогнозируется дождь. Ночь на воскресенье еще теплая, днем будет еще очень тепло, до +28⁰С. Ожидаем грозы, порывы ветра до 17 м/с. В понедельник чуть прохладнее, дневные температуры - +20⁰С + 22⁰С. Но для кого-то такие температуры покажутся вполне комфортными», - отметила синоптик.
Похолодание продлится до вторника, что связано с изменением направления ветра, а далее в течение нескольких ней воздух будет прогреваться в светлое время суток до +19⁰С+24⁰С. Местами будут идти кратковременные дожди.
«Это кратковременное похолодание, даже ночные температуры будут лишь ненамного ниже климатической нормы. А затем все вернется к привычным значениям, да и небольшие дожди летом – вполне нормальное явление», - успокоила жителей Москвы и Подмосковья Марина Макарова.
Добавим, в некоторых регионах России до конца июня ожидаются температурные аномалии. В частности, отклонения от нормы возможны в Приволжском и Уральском федеральном округах, а также в Сибири.
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