В словаре Института русского языка появилось три новых слова

По словам Пахомова, в 2022 году в словарь было внесено около 200 слов.

Госдума ранее приняла законопроект, регулирующий использование иностранных слов в русском языке. Теперь некоторым россиянам придется убрать из своего лексикона, например, слово «кейс», так как его употребление неуместно, а также к нему имеются русские аналоги, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.

