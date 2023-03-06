В словаре Института русского языка появилось три новых слова

Три новых слова - коптер, почтомат и фотовидеофиксация - внесены в орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

Научный сотрудник Института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал РИА Новости, что это «плановая работа», словарь пополняется словами, которые часто употребляют и относительно которых появляются вопросы о правильности написания.

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По словам Пахомова, в 2022 году в словарь было внесено около 200 слов.

Госдума ранее приняла законопроект, регулирующий использование иностранных слов в русском языке. Теперь некоторым россиянам придется убрать из своего лексикона, например, слово «кейс», так как его употребление неуместно, а также к нему имеются русские аналоги, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.

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