В России растет количество вредных для здоровья овощей
Число овощей с повышенным содержанием нитратов выросло в России в 2018 году. Это показало исследование Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что в 2017 году количество неудовлетворительных проб овощей по содержанию нитратов составляло 2,2%. В прошлом году этот показатель достиг уровня 4%. Специалисты считают, что доля вредных для здоровья овощей будет только расти, передает Ura.ru.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН назвала три причины ожирения у детей.
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