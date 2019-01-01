В России растет количество вредных для здоровья овощей

Число овощей с повышенным содержанием нитратов выросло в России в 2018 году. Это показало исследование Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что в 2017 году количество неудовлетворительных проб овощей по содержанию нитратов составляло 2,2%. В прошлом году этот показатель достиг уровня 4%. Специалисты считают, что доля вредных для здоровья овощей будет только расти, передает Ura.ru.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН назвала три причины ожирения у детей.

