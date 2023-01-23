В России появился день метростроителя

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает День метростроителя. Как отмечается в документе, он будет отмечаться 2 октября.

Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Указ размещен на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его подписания - 23 января.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в 2023 году в столице планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций метро.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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