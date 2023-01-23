В России появился день метростроителя
23 января 202314:10
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает День метростроителя. Как отмечается в документе, он будет отмечаться 2 октября.
Указ размещен на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его подписания - 23 января.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в 2023 году в столице планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций метро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ стягивают технику на Сватовское направление
- Минниханов раскрыл Путину размер затрат Татарстана на спецоперацию
- Российские войска освободили населённый пункт Краснополье в ДНР
- Врач назвал симптомы ветрянки у взрослых
- Пушилин распорядился организовать пункты для размещения в Артемовске
- СМИ: декларации о доходах депутатов больше не будут публиковать
- «Очень важный вуз»: Путину доложили о смене ректора РАНХиГС
- На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ
- Исследование: россияне почувствовали снижение стабильности
- Лавров: Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли
23 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru