Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что сейчас начинаются пуско-наладочные работы, а через пару месяцев Большое кольцо замкнется и будет уже по всей окружности ходить с пассажирами.

«Важнейший проект, сложный, тяжелый. Поздравляю! Спасибо!», - сказал Сергей Собянин.

Собянин провёл технический пуск двух новых станций БКЛ на юге Москвы

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, открытие движения по всей линии запланировано на 2023 год.

Отмечается, что строительство БКЛ позволит создать 6 тысяч новых рабочих мест.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о завершении работ по установке современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» БКЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
ТЕГИ:СтроительствоМосковское МетроСергей Собянин
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