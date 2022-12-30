Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро
Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что сейчас начинаются пуско-наладочные работы, а через пару месяцев Большое кольцо замкнется и будет уже по всей окружности ходить с пассажирами.
«Важнейший проект, сложный, тяжелый. Поздравляю! Спасибо!», - сказал Сергей Собянин.
Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, открытие движения по всей линии запланировано на 2023 год.
Отмечается, что строительство БКЛ позволит создать 6 тысяч новых рабочих мест.
Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о завершении работ по установке современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» БКЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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