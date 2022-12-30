Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, открытие движения по всей линии запланировано на 2023 год.

Отмечается, что строительство БКЛ позволит создать 6 тысяч новых рабочих мест.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о завершении работ по установке современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» БКЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

