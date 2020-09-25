В РАН «отменили» магнитные бури 27 сентября

Обещанная синоптиками магнитная буря уровня G1, которая должна была обрушиться на Землю 27 сентября, отменяется. Об этом заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Специалисты подчеркнули, что в предстоящее воскресенье ожидается спокойное состояние магнитосферы.

При этом, они заявили, что по прогнозам 26 и 28 сентября числа магнитосфера будет возбужденной, отмечает РИА Новости.

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Добавим, всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что самая слабая из них может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения связи и перебои в работе навигационных систем.

Между тем, в начале июня американское космическое агентство NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса. По данным организации, эта она стала мощнейшей с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла.

Доцент факультета физики ВШЭ Андрей Садовский в эфире НСН рассказал об особенностях таких вспышек.


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