В РАН «отменили» магнитные бури 27 сентября

Обещанная синоптиками магнитная буря уровня G1, которая должна была обрушиться на Землю 27 сентября, отменяется. Об этом заявили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Специалисты подчеркнули, что в предстоящее воскресенье ожидается спокойное состояние магнитосферы.

При этом, они заявили, что по прогнозам 26 и 28 сентября числа магнитосфера будет возбужденной, отмечает РИА Новости.