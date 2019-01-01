«МКС вне опасности»: Сильнейшая магнитная буря не угрожает станции

Сильнейшая магнитная буря на Земле и солнечная активность, которая её спровоцировала, не являются существенной угрозой для Международной космической станции (МКС). Как пишет РИА Новости, об этом заяви научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, отметив, что МКС располагается в нечувствительной для таких явлений зоне.

Ранее сегодня специалисты сообщили, что на Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря. Она может вызвать радиопомехи, а также в состоянии спровоцировать сход космических аппаратов с орбиты. Кроме того отмечается, что буря может повлиять на состояние здоровье метеочувствительных людей. По словам медиков, им необходимо следить за изменениями самочувствия, мерить давление и быть готовыми к приему необходимых препаратов. Предположительно, буря продлится до позднего вечера.

