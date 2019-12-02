Температуру выше нормы пообещали россиянам в декабре

Температура воздуха в декабре будет превышать норму практически на всей территории России. В том числе такая погода ожидает и жителей уральских регионов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет RT. По словам специалиста, погода в России в этот период будет меняться скачкообразно.





В частности, температурный режим, превышающий норму будет фиксироваться, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Челябинске, Омске, Казани и Екатеринбурге, сообщает Ura.ru.

Однако Вильфанд отметил, что в целом погода в России в декабре будет неустойчивой и неоднородной. В том числе, жителям разных регионов страны стоит готовиться, как к сильным морозам, так и к оттепелям, уточняет РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что из Арктики в центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который несет с собой аномально низкие температуры. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире НСН что влияние арктического антициклона будет заметно не только в Сибири.

