Температуру выше нормы пообещали россиянам в декабре
Температура воздуха в декабре будет превышать норму практически на всей территории России. В том числе такая погода ожидает и жителей уральских регионов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет RT. По словам специалиста, погода в России в этот период будет меняться скачкообразно.
В частности, температурный режим, превышающий норму будет фиксироваться, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Челябинске, Омске, Казани и Екатеринбурге, сообщает Ura.ru.
Однако Вильфанд отметил, что в целом погода в России в декабре будет неустойчивой и неоднородной. В том числе, жителям разных регионов страны стоит готовиться, как к сильным морозам, так и к оттепелям, уточняет РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что из Арктики в центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который несет с собой аномально низкие температуры. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире НСН что влияние арктического антициклона будет заметно не только в Сибири.
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