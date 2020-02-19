В подмосковных лесах пробудились каннибалы-пьяницы
В лесах Подмосковья обнаружены шерстяные «каннибалы-пьяницы» - так называют гусениц коконопряда травяного, которые проснулись после зимней спячки. Они получили своё название - «пьяницы» - из-за необычно высокого потребления воды. В пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области отметили, что в тот момент, когда они испытывают недостаток влаги, они нападают на своих собратьев и «высасывают все их жизненные соки».
Кроме того, в рацион этих насекомых входит осока и ежа сборная. При этом гусеницы коконопряда травяного безвредны для деревьев и человека. Однако брать их в руки всё же не стоит: их волоски легко отламываются, впиваясь в кожу. А это может вызвать зуд.
В конце января НСН писала, что аномально теплая зима стала причиной пробуждения божьих коровок и бабочек в Москве. Об этом АГН «Москва» рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.
По словам специалиста, в таких теплых условиях зимой могут просыпаться разные беспозвоночные. Он отметил, что в столице нынешней зимой уже отмечены находки бабочек и божьих коровок. Комары в Москве есть круглый год. При подобной погоде пробуждаются также комнатные мухи и некоторые жуки.
Между тем, в Роспотребнадзоре рассказали о том, что в Москве проснулись клещи, сообщает Москва 24.
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