В Москве и Подмосковье ожидаются гололедица и мороз

19 февраля в Москве и Московской области ожидается образование сильной гололедицы, а на следующий день вернутся морозы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, из-за теплой погоды снег, выпавший в выходные дни, подтаял, а ночью произойдет резкое понижение температуры, поэтому будет сильная гололедица.

В ночь на 19 февраля температура в городе опустится до минус 7-9 градусов, в области – до минус 11. Днем в Москве потеплеет до минус 3-5, в Подмосковье – до минус 6.

Ранее Вильфанд заявил, что высота сугробов в Москве 18 февраля почти достигла рекордных значений 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

