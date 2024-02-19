В Москве и Подмосковье ожидаются гололедица и мороз
19 февраля в Москве и Московской области ожидается образование сильной гололедицы, а на следующий день вернутся морозы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, из-за теплой погоды снег, выпавший в выходные дни, подтаял, а ночью произойдет резкое понижение температуры, поэтому будет сильная гололедица.
В ночь на 19 февраля температура в городе опустится до минус 7-9 градусов, в области – до минус 11. Днем в Москве потеплеет до минус 3-5, в Подмосковье – до минус 6.
Ранее Вильфанд заявил, что высота сугробов в Москве 18 февраля почти достигла рекордных значений 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru