В Москве завершилось метеорологическое лето

В российской столице завершилось метеорологическое лето, которое в этом году превысило календарное и составило 95 дней. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Отметим, что метеорологическим летом считается время, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15°C. В среднем в столице этот промежуток составляет 88 дней, с 28 мая по 23 августа.

Метеорологическое лето 2020-го казалось длиннее лета 2017 года, однако существенно уступило рекордному теплому сезону 2018 года, длившемуся 145 дней.

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Что касается осени, то первые две недели сентября в Москве температура воздуха на 2-5 градусов выше нормы, к концу месяца она вернётся к норме, а в октябре окажется в среднем выше нормы на один градус. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Оcень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные», - добавил специалист.

Ранее он в эфире НСН опроверг прогнозы о суровой зиме. По словам Тишковца, для этого нет предпосылок, зато уже понятно, что зима наступит по графику и будет снежной.

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ФОТО: РИА Новости
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