В Москве завершилось метеорологическое лето

В российской столице завершилось метеорологическое лето, которое в этом году превысило календарное и составило 95 дней. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Отметим, что метеорологическим летом считается время, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15°C. В среднем в столице этот промежуток составляет 88 дней, с 28 мая по 23 августа.

Метеорологическое лето 2020-го казалось длиннее лета 2017 года, однако существенно уступило рекордному теплому сезону 2018 года, длившемуся 145 дней.