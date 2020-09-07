Северным регионам России пообещали «супервысокую» температуру
Температура воздуха в северных регионах России в ближайшие дни будет на 6-8 градусов выше нормы, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В частности, такие температурные аномалии ожидаются в Архангельской области, в республике Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе и Салехарде, а также в Западной Сибири.
Как отмечает Вильфанд, для северных регионов России температура на уровне 20 градусов – «супервысокая».
Синоптики не ждут похолодания и на юге европейской части России, столбики термометров сохранятся на уровне 27-30 градусов, пишут «Известия».
По данным Гидрометцентра, в Москве 7 сентября ожидается до +25 градусов, в Подмосковье – до +27 градусов, передаёт РЕН ТВ. В ночь на вторник воздух в столице остынет до +14, по области – до +11.
Понедельник – последний тёплый день в Москве перед похолоданием и периодом затяжных дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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