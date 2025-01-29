В Москве заметили самую маленькую птицу в России - желтоголового королька
Самую маленькую птицу России, желтоголового королька, обнаружили в Москве на территории национального парка «Лосиный остров».
Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, весит птица всего около 5 граммов, а длина тела не превышает 10 сантиметров. Из-за своей миниатюрности и быстрого обмена веществ королек постоянно находится в поиске корма. Питается он мелкими беспозвоночными и их личинками.
Птица на зиму остается в Москве, однако в случае, когда корма недостаточно, может улетать в более южные регионы.
Когда птица тревожится, ярко-желтые перышки на голове приподнимаются, образуя схожий с короной хохолок. Вид занесен в Надзорный список Красной книги Москвы.
Ранее сегодня сообщалось, что в «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбор зерна в России в 2024 году предварительно составил 128 млн тонн
- В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир
- СМИ: В Москве задержан гендиректор букмекерской компании «Фонбет»
- В Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры
- В районе Курска сбили украинский БПЛА
- Школьник пытался поджечь управу Внуково по указке мошенников с Украины
- Мишустин назначил новым директором Курчатовского института Юлию Дьякову
- Женщина и ребенок погибли в Белгородской области посте атаки БПЛА
- В Госдуме предложили разрешить россиянам сдавать на водительские права экстерном
- Кирстен Данст и Киану Ривз приступили к съемкам в черной комедии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru