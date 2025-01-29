В Москве заметили самую маленькую птицу в России - желтоголового королька

Самую маленькую птицу России, желтоголового королька, обнаружили в Москве на территории национального парка «Лосиный остров».

Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, весит птица всего около 5 граммов, а длина тела не превышает 10 сантиметров. Из-за своей миниатюрности и быстрого обмена веществ королек постоянно находится в поиске корма. Питается он мелкими беспозвоночными и их личинками.

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Птица на зиму остается в Москве, однако в случае, когда корма недостаточно, может улетать в более южные регионы.

Когда птица тревожится, ярко-желтые перышки на голове приподнимаются, образуя схожий с короной хохолок. Вид занесен в Надзорный список Красной книги Москвы.

Ранее сегодня сообщалось, что в «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир.



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ФОТО: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
ТЕГИ:ЭкологияМоскваПтицы

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