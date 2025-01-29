В Москве заметили самую маленькую птицу в России - желтоголового королька

Птица на зиму остается в Москве, однако в случае, когда корма недостаточно, может улетать в более южные регионы.

Когда птица тревожится, ярко-желтые перышки на голове приподнимаются, образуя схожий с короной хохолок. Вид занесен в Надзорный список Красной книги Москвы.

Ранее сегодня сообщалось, что в «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир.







