Самая большая кувшинка в мире расцвела «Аптекарском огороде»
9 января 202510:49
Самая большая кувшинка в мире впервые расцвела в столичном «Аптекарском огороде», сообщили в ботаническом саду.
Речь идет о кувшинке виктория амазонская.
Увидеть самую большую кувшинку в мире можно в рамках экскурсии.
Ранее российские и турецкие ученые нашли десятки новых полезных веществ в плодах жимолости, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru