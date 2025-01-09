Самая большая кувшинка в мире расцвела «Аптекарском огороде»

Самая большая кувшинка в мире впервые расцвела в столичном «Аптекарском огороде», сообщили в ботаническом саду.

Редчайшая лилия расцвела в «Аптекарском огороде» впервые за 318-летнюю историю

Речь идет о кувшинке виктория амазонская.

Увидеть самую большую кувшинку в мире можно в рамках экскурсии.

Ранее российские и турецкие ученые нашли десятки новых полезных веществ в плодах жимолости, напоминает RT.

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ФОТО: "Аптекарский огород"
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