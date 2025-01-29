В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир

В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир Дракула, рассказали в столичном ботаническом саду.

Самая большая кувшинка в мире расцвела «Аптекарском огороде»

Этот цветок в народе еще называют «орхидея-обезьянка».

«В роду Дракула 118 видов, родина которых - Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Некоторые виды отличаются кроваво-красным оттенком - отсюда и драматичное название», – пояснили в ботаническом саду.

Ранее в «Аптекарском огороде» расцвели первые подснежники, напоминает RT.

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ФОТО: Аптекарский огород
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