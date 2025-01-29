В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир
29 января 202511:54
В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир Дракула, рассказали в столичном ботаническом саду.
Этот цветок в народе еще называют «орхидея-обезьянка».
«В роду Дракула 118 видов, родина которых - Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Некоторые виды отличаются кроваво-красным оттенком - отсюда и драматичное название», – пояснили в ботаническом саду.
Ранее в «Аптекарском огороде» расцвели первые подснежники, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru