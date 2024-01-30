В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года
Вторник, 30 января, в Москве стал самым теплым днем в этом январе. Градусники показали плюс 2,2 градуса, рассказала в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, очередная оттепель придет в столицу 1 февраля.
В Москве продлили до пятницы желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН ранее рассказал, что погода в конце января в столице будет больше соответствовать марту. Температура воздуха, по его словам, выше климатической нормы на пять градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru