В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Вторник, 30 января, в Москве стал самым теплым днем в этом январе. Градусники показали плюс 2,2 градуса, рассказала в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, очередная оттепель придет в столицу 1 февраля.

В Москве продлили до пятницы желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН ранее рассказал, что погода в конце января в столице будет больше соответствовать марту. Температура воздуха, по его словам, выше климатической нормы на пять градусов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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