В Москве в субботу, 17 июня, откроется купальный сезон

По его словам, с завтрашнего дня москвичи вправе будут искупаться в разрешенных для этого местах.

Руководитель департамента отметил, что водоемы Москвы уже прогрелись до температуры +20 градусов.

«Вода стала стабильно теплой для купания», - добавил Кульбачевский.

Ранее стало известно, что начало купального сезона в столичном регионе задерживается, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



