В Москве в субботу, 17 июня, откроется купальный сезон

В Москве откроется купальный сезон в субботу,17 июня. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает ТАСС.

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По его словам, с завтрашнего дня москвичи вправе будут искупаться в разрешенных для этого местах.

Руководитель департамента отметил, что водоемы Москвы уже прогрелись до температуры +20 градусов.

«Вода стала стабильно теплой для купания», - добавил Кульбачевский.

Ранее стало известно, что начало купального сезона в столичном регионе задерживается, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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