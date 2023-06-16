В Москве в субботу, 17 июня, откроется купальный сезон
В Москве откроется купальный сезон в субботу,17 июня. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает ТАСС.
По его словам, с завтрашнего дня москвичи вправе будут искупаться в разрешенных для этого местах.
Руководитель департамента отметил, что водоемы Москвы уже прогрелись до температуры +20 градусов.
«Вода стала стабильно теплой для купания», - добавил Кульбачевский.
Ранее стало известно, что начало купального сезона в столичном регионе задерживается, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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