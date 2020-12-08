В Москве создадут информационную систему поиска пропавших домашних животных
Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринару и поиска пропавших животных. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Градоначальник подчеркнул, что основными функциями информационной системы «ВетАС» являются, в частности, автоматизация процессов приема животных в государственных ветеринарных клиниках Москвы; ведение электронных карт животных, уведомление о плановых вакцинациях и регистрации животных и другие. Также в «ВетАС» ведется реестр приютов для безнадзорных животных. Туда вносится информация обо всех поступивших питомцах.
Отмечается, что в настоящий момент к системе подключено 26 государственных ветеринарных учреждений, в неё в внесены сведения более чем о 618 тысячах животных.
А ранее стало известно, что кошки британской породы оказались в 2020 году самыми популярными среди россиян. Далее в списке - мейн-куны и сибирские кошки. Кроме того, заметно вырос интерес к кошками породы бурма. Об этом в беседе с АГН «Москва» рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
Специалист отметила, что во время пандемии люди стали чаще приобретать кошек из-за того, что многие больше времени проводят дома, трудясь в удаленном режиме, пишет «Газета.ру».
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