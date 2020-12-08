В Москве создадут информационную систему поиска пропавших домашних животных

Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринару и поиска пропавших животных. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Градоначальник подчеркнул, что основными функциями информационной системы «ВетАС» являются, в частности, автоматизация процессов приема животных в государственных ветеринарных клиниках Москвы; ведение электронных карт животных, уведомление о плановых вакцинациях и регистрации животных и другие. Также в «ВетАС» ведется реестр приютов для безнадзорных животных. Туда вносится информация обо всех поступивших питомцах.

Отмечается, что в настоящий момент к системе подключено 26 государственных ветеринарных учреждений, в неё в внесены сведения более чем о 618 тысячах животных.