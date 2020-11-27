ВОЗ не считает животных источником коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет доказательств того, что в Европе животные были источником заражения людей коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал на брифинге директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам эксперта, согласно исследованиям организации, вирус может переходить от людей к норкам и наоборот, однако животные не признаны источником COVID-19.

При этом, по данным ВОЗ, такое распространение инфекции имело место в первом кластере заболевших коронавирусом в Китае. Представители организации подчёркивают, что источник заражения человека необходимо искать в городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи коронавируса, отмечает МИР 24.

Всего в мире с начала пандемии коронавируса было зафиксировано 61,2 млн случаев заражения, 39,2 млн человек выздоровели, 1, 4 млн пациентов скончались.

