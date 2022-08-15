Тишковец рассказал о погоде в конце лета
Долгосрочный прогноз на конец лета говорит, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой, сообщает радио Sputnik со ссылкой на синоптика Евгения Тишковца.
По его словам, первая декада августа в Центральной России была жаркой, но в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме — около 21 градуса и 77 миллиметров осадков.
Синоптик отметил, что в сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно, и вполне возможно, что жителей Центральной России ждет длинное бабье лето.
Напомним, жителей и гостей Москвы с 15 по 18 августа ожидает аномальная жара.
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