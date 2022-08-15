Тишковец рассказал о погоде в конце лета

По его словам, первая декада августа в Центральной России была жаркой, но в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме — около 21 градуса и 77 миллиметров осадков.

Синоптик отметил, что в сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно, и вполне возможно, что жителей Центральной России ждет длинное бабье лето.

Напомним, жителей и гостей Москвы с 15 по 18 августа ожидает аномальная жара.

