Врач назвал заболевания, которые обостряются в жару

В жаркую погоду больше всего уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, повышенная температура усугубляет нагрузку на сердце, некоторые заболевание могут обостриться – например, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность.

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Врач отметил, что людям с такими заболеваниями нужно строго соблюдать водный баланс, не забывать принимать лекарства.

В Москве третьи сутки подряд объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.

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ФОТО: РИА Новости
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