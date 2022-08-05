Врач назвал заболевания, которые обостряются в жару

В жаркую погоду больше всего уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев, передает «Вечерняя Москва».



По его словам, повышенная температура усугубляет нагрузку на сердце, некоторые заболевание могут обостриться – например, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность.