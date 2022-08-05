Врач назвал заболевания, которые обостряются в жару
В жаркую погоду больше всего уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев, передает «Вечерняя Москва».
По его словам, повышенная температура усугубляет нагрузку на сердце, некоторые заболевание могут обостриться – например, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность.
Врач отметил, что людям с такими заболеваниями нужно строго соблюдать водный баланс, не забывать принимать лекарства.
В Москве третьи сутки подряд объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.
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