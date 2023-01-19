В Москве ожидается гроза, дождь и мокрый снег

Городские власти уже призвали москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Предстоящие выходные в Москве ожидается также пасмурная погода и небольшие заморозки в ночное время до –5…–6 градусов.

Ранее синоптики предрекли возвращение морозов 22 января, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

