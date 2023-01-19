В Москве ожидается гроза, дождь и мокрый снег

В Москве в ночь на пятницу, 20 января, ожидается усиление осадков и порывов ветра, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, в столице пройдут местами грозы, дождь со снегом, мокрый снег, при этом, ветер усилится до 15 м/с.

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Городские власти уже призвали москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Предстоящие выходные в Москве ожидается также пасмурная погода и небольшие заморозки в ночное время до –5…–6 градусов.

Ранее синоптики предрекли возвращение морозов 22 января, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДождьГрозаСнегСиноптикиПогода В Москве
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