Аномальные скачки: В Гидрометцентре назвали причину переменчивой погоды этой зимой

«Зимняя погода очень изменчива, вдвое сильнее, чем летом. Текущая зима особенно сильно показала свой непостоянный характер. Связана переменчивость зимней погоды с тем, что летом есть демпфер — солнечная энергия. Даже при перемещении холодных воздушных масс поступающая на поверхность солнечная энергия прогревает ее, от нее приходит тепло в приземный слой воздуха, и похолодания сглаживаются. Зимой же солнечная энергия практически не играет роли, температура зависит только от перемещения воздушных масс: если они идут с юга, то будет очень тепло, если с севера, то очень холодно», — сказал Вильфанд.

Собеседник НСН также заявил, что зима 2022-2023 годов фактически не соответствует климатическим нормам.

«Формально можно сказать, что в декабре температура примерно соответствовала климатической норме. Однако декабрь начался с очень холодной погоды, температура по климату соответствовала самой холодной пятидневке в Архангельске. Затем резко потеплело, столбики термометров приблизились к рекордным показателям, после чего снова началось похолодание. Фактически это нельзя назвать нормой. Теперь вспомните начало января. Никогда еще за всю историю наблюдений не было такого теплого начала года на европейской территории России. В первый день 2023 года температура превысила +5 градусов, 2 января термометры показали +6,4 градуса, а 6 января температурные показатели резко упали. В ближайшие дни снова будет на 6-8 градусов выше нормы. Если осреднить эти экстремальные колебания, получим среднюю температуру по больнице, примерно равную климатической норме. Но норма ли это? Кстати, Росгидромет предупреждал, что нынешняя зима будет очень неоднородной, но более точно предсказать резкое похолодание или потепление мы можем за 3-5 дней», — заключил он.

Ранее центр погоды «Фобос» предсказал ветер, потепление и снег с дождем на крещение в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Метеорологи объясняют, что к таким ощутимым температурным перепадам придется привыкать: климат становится всё более «истеричным» из-за антропогенной нагрузки, отмечают экологи. Если раньше аномальные зимы в России бывали раз в сто лет, то сейчас — уже раз в десятилетие.

