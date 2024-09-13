В Москве 13 сентября стало самым жарким днем за 75 лет наблюдений

В Москве в пятницу столбики термометров достигли отметки + 26, 2 градуса, что сало высоким показателем для 13 сентября за последние 75 метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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«Прогрев продолжается», — отметил синоптик.

По его словам, до установления рекорда по температуре не хватило всего лишь 1,3 градуса.

Ранее приятный сентябрь пообещал москвичам в беседе с НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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