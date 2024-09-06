«До 20 градусов»: Вильфанд рассказал, где в Подмосковье «продлен» купальный сезон
6 сентября 202415:34
Ева Никитина
Купальный сезон продолжается только на юго-востоке Московской области, в районе Коломны, заявил НСН Роман Вильфанд.
Купальный сезон продолжается на юго-востоке Московской области, в районе Коломны температура воды составляет 21 градус, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В других районах температура воды значительно снижается.
«Нужно сказать, что постепенно понижается температура воды в столичном регионе, несмотря на очень комфортную погоду для сентября. В большинстве водных объектов Московской области температура от 15 градусов, что уже прохладно, до 20 градусов. А в Звенигороде, в точке, где Москва-река впадает в столицу, 17 градусов. И только температура в 21 градус наблюдается на юго-востоке области, там, где Москва-река впадает в Оку, в районе Коломны. Там еще купальный сезон продолжается. В остальных районах Московской области уже температуры низкие», - отметил он.
Курортный сезон на юге России продлится до начала октября, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru