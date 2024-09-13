«Колоссальная аномалия»: Вильфанд пообещал москвичам приятный сентябрь

Москву ждет аномально теплая для сентября погода в 25-27 градусов, постепенное, мягкое «похолодание» начнется только после 20 сентября – там температура установится на уровне 20 градусов. Об этом в беседе с НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«До конца недели и как минимум до середины следующей недели температура высокая. Температура превышает норму на 7-8 градусов. Это колоссальная аномалия. Вчера температурный фон превышал климатический фон самой тёплой декады июля. В первой половине следующей недели тоже температуры высокие. Сегодня 27-29 градусов, в выходные - 24-27, такая температура и в понедельник, вторник. Затем, в среду и четверг температура будет уже 21-26 градусов. С 20 числа температура будет ниже 20 градусов – в следующую субботу и воскресенье от 15 до 20 градусов. Температура будет заметно понижаться не днем, а ночью. В ночь на воскресенье, в ночь на понедельник уже ночные температуры от 7 до 12 градусов. Но все равно это очень высоко. Температурный фон будет выше на 3-4 градуса многолетних значений. Поэтому будет постепенное понижение, но все равно такая очень приятная погода, комфортная. Такой вот сентябрь, я бы сказал, четвертый летний месяц», - рассказал он.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН сообщал о продлении купального сезона на юго-востоке Московской области.

