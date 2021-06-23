Московский зоопарк потратит 31 млн рублей на домик для карликового бегемота Ксюши
Московский зоопарк объявил тендер на строительство домика для карликового бегемота Ксюши, начальная цена работ — около 31 млн рублей.
Как следует из данных портала госзакупок, объект закупки — поставка каркасного строения с монтажом для содержания карликового бегемота на территории зоопарка.
Отмечается, что домик для животного должен быть изготовлен индивидуально и предназначен для круглогодичного содержания. Длина постройки должна составить от 18,25 до 18,40 метра, ширина — от 11,40 метра до 11,60 метра, высота этажа — от 3,3 до 3,4 метра.
В документах тендера указано, что каркас домика, изготовленный из металлического профиля, необходимо установить на бетонном основании. Фасад строения должен состоять из светопрозрачных конструкций и сэндвич-панели, а внутри постройки нужно установить теплые полы.
Зоопарк ожидает выполнения работ в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Итоги тендера будут подведены 15 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru