Московский зоопарк потратит 31 млн рублей на домик для карликового бегемота Ксюши

Московский зоопарк объявил тендер на строительство домика для карликового бегемота Ксюши, начальная цена работ — около 31 млн рублей.

Как следует из данных портала госзакупок, объект закупки — поставка каркасного строения с монтажом для содержания карликового бегемота на территории зоопарка.

Отмечается, что домик для животного должен быть изготовлен индивидуально и предназначен для круглогодичного содержания. Длина постройки должна составить от 18,25 до 18,40 метра, ширина — от 11,40 метра до 11,60 метра, высота этажа — от 3,3 до 3,4 метра.

В документах тендера указано, что каркас домика, изготовленный из металлического профиля, необходимо установить на бетонном основании. Фасад строения должен состоять из светопрозрачных конструкций и сэндвич-панели, а внутри постройки нужно установить теплые полы.

Зоопарк ожидает выполнения работ в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Итоги тендера будут подведены 15 июля.

