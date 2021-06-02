В зоопарке Москвы родились детеныши лесных северных оленей

В Центре воспроизводства редких видов животных родились самец и самка. Они появились на свет от разных матерей с разницей в несколько дней. Сотрудники зоопарка рассчитывают, что в будущем их можно будет отпустить в дикую природу, пишет Газета.ру.

Ранее стало известно, что Росрыболовство введет новые требования для рыболовецких сетей, чтобы предотвратить гибель дельфинов в Азовском и Черном морях. Отмечается, что с начала 2021 года крымские экологи обнаружили более 300 мертвых дельфинов.

