В зоопарке Москвы родились детеныши лесных северных оленей

В Московском зоопарке родились детеныши лесных северных оленей, сообщается на mos.ru. Они занесены в Красную книгу.

Росрыболовство изменит требования для рыболовецких сетей, чтобы защитить дельфинов

В Центре воспроизводства редких видов животных родились самец и самка. Они появились на свет от разных матерей с разницей в несколько дней. Сотрудники зоопарка рассчитывают, что в будущем их можно будет отпустить в дикую природу, пишет Газета.ру.

Ранее стало известно, что Росрыболовство введет новые требования для рыболовецких сетей, чтобы предотвратить гибель дельфинов в Азовском и Черном морях. Отмечается, что с начала 2021 года крымские экологи обнаружили более 300 мертвых дельфинов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: олени
ТЕГИ:МоскваЗоопаркМосковский Зоопарк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры