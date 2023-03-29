В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли на улицу

Первая прогулка медведей продлится около получаса, увеличиваться она будет постепенно. А через полтора месяца они перейдут на обычное питание. За время зимней спячки Роза и Алладин потеряли примерно 30-40% своего веса. Они чувствуют себя хорошо.

Также в зоопарке рассказали, что из-за теплой зимы медведи периодически просыпались и бродили по берлоге.

