В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли на улицу

Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин впервые после зимней спячки вышли в уличные вольеры. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, когда медведи проснулись, к выходу на улицу их три дня готовили зоологи: давали воду, низкокалорийную пищу, кашу с медом, овощи, фрукты. Акулова отметили, что сегодня животные даже буянили, требуя выйти в открытый вольер.

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Первая прогулка медведей продлится около получаса, увеличиваться она будет постепенно. А через полтора месяца они перейдут на обычное питание. За время зимней спячки Роза и Алладин потеряли примерно 30-40% своего веса. Они чувствуют себя хорошо.

Также в зоопарке рассказали, что из-за теплой зимы медведи периодически просыпались и бродили по берлоге.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московский ЗоопаркМедведи

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