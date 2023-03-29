В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли на улицу
Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин впервые после зимней спячки вышли в уличные вольеры. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, когда медведи проснулись, к выходу на улицу их три дня готовили зоологи: давали воду, низкокалорийную пищу, кашу с медом, овощи, фрукты. Акулова отметили, что сегодня животные даже буянили, требуя выйти в открытый вольер.
Первая прогулка медведей продлится около получаса, увеличиваться она будет постепенно. А через полтора месяца они перейдут на обычное питание. За время зимней спячки Роза и Алладин потеряли примерно 30-40% своего веса. Они чувствуют себя хорошо.
Также в зоопарке рассказали, что из-за теплой зимы медведи периодически просыпались и бродили по берлоге.
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