В Московском регионе наступила метеорологическая зима

По её словам, повышение температуры ещё возможно, однако столбик термометра в основном будет находиться «около нуля градусов или чуть ниже», при этом «до конца текущей недели сильных морозов не ожидается».

Метеоролог добавила, в ночные часы 27-28 ноября в регионе ожидается похолодание до минус 10-12 градусов - для ноября это нормальное явление, заключила Позднякова в эфире «Радио 1».

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что грядущие декабрь, январь и февраль будут в среднем на два градуса теплее нормы.