В Московском регионе наступила метеорологическая зима

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в столичный регион пришла метеорологическая зима.

«Холодный COVID»: Вирусолог объяснил, как грядущие холода скажутся на коронавирусе

По её словам, повышение температуры ещё возможно, однако столбик термометра в основном будет находиться «около нуля градусов или чуть ниже», при этом «до конца текущей недели сильных морозов не ожидается».

Метеоролог добавила, в ночные часы 27-28 ноября в регионе ожидается похолодание до минус 10-12 градусов - для ноября это нормальное явление, заключила Позднякова в эфире «Радио 1».

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что грядущие декабрь, январь и февраль будут в среднем на два градуса теплее нормы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В МосквеМосковская ОбластьМоскваЗима
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры