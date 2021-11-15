В Московском регионе наступила метеорологическая зима
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в столичный регион пришла метеорологическая зима.
По её словам, повышение температуры ещё возможно, однако столбик термометра в основном будет находиться «около нуля градусов или чуть ниже», при этом «до конца текущей недели сильных морозов не ожидается».
Метеоролог добавила, в ночные часы 27-28 ноября в регионе ожидается похолодание до минус 10-12 градусов - для ноября это нормальное явление, заключила Позднякова в эфире «Радио 1».
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что грядущие декабрь, январь и февраль будут в среднем на два градуса теплее нормы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru