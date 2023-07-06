В МЧС РФ предупредили москвичей об ухудшении погоды

С 1.00 часа ночи и до конца суток ожидается гроза, ливень, град и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета это связано с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток», - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС России по Москве.

Столичные спасатели рекомендует в непогоду не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

