В МЧС РФ предупредили москвичей об ухудшении погоды
В Москве в пятницу, 7 июля, резко ухудшится погода, сообщает МЧС РФ.
С 1.00 часа ночи и до конца суток ожидается гроза, ливень, град и усиление ветра с порывами до 20 м/с.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета это связано с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток», - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС России по Москве.
Столичные спасатели рекомендует в непогоду не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru