В Лос-Анджелесе запретили выпрашивать сладости на Хэллоуин из-за COVID-19

Между тем, в ранее россияне перечислили музыкальные произведения, под которые хотели бы проделать свой последний путь на Земле. Опрос с элементами юмора накануне Хэллоуина провел сервис «Яндекс.Музыка». Выяснилось, что большинство респондентов захотели услышать на своих похоронах композицию Highway To Hell австралийской команды AC/DC или The Show Must Go On группы Queen. На третьем месте по популярности для музыкального сопровождения траурной церемонии оказались треки двух отечественных групп - «Похороны панка» коллектива «Король и Шута» и «Беспечный ангел» «Арии».