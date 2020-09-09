В Лос-Анджелесе запретили выпрашивать сладости на Хэллоуин из-за COVID-19

Власти округа Лос-Анджелес запретили традиционное «выпрашивание сладостей» на Хэллоуин. Об этом сообщает телеканал CNN, отмечая, что причина введения запрета – риск распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, жителям Лос-Анджелеса придётся отказаться от вечеринок с участием людей, не проживающих вместе – даже при условии того, что их планируется провести на свежем воздухе.

Напомним, согласно традиции, переодетые в маскарадные костюмы люди стучатся в соседние дома и «выпрашивают» сладости, при этом, пытаясь напугать их выкриком «кошелек или жизнь».

Власти Лос-Анджелеса справедливо отмечают, что в рамках этой традиции поддерживать действующие правила социального дистанцирования будет крайне сложно.