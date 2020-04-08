В Лондоне рассказали о состоянии премьер-министра Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остаётся в отделении интенсивной терапии больницы святого Томаса, куда его положили в понедельник вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы правительства.
По его словам, состояние Джонсона стабильно, он реагирует на лечение и пребывает в хорошем расположении духа. В офисе Джонсона не стали комментировать информацию СМИ о том, что у 55-летнего политика снизилась температура.
26 марта у Бориса Джонсона выявили коронавирус. Он самоизолировался и продолжал работать, но сбить температуру не удавалось 10 дней. В минувшее воскресенье премьера госпитализировали.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму в адрес Джонсона, в которой выразил поддержку заболевшему политику.
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