В Лондоне рассказали о состоянии премьер-министра Джонсона

По его словам, состояние Джонсона стабильно, он реагирует на лечение и пребывает в хорошем расположении духа. В офисе Джонсона не стали комментировать информацию СМИ о том, что у 55-летнего политика снизилась температура.

26 марта у Бориса Джонсона выявили коронавирус. Он самоизолировался и продолжал работать, но сбить температуру не удавалось 10 дней. В минувшее воскресенье премьера госпитализировали.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в адрес Джонсона, в которой выразил поддержку заболевшему политику.

