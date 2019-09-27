В Казани стартовал финал конкурса «Цифровой прорыв»

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартовал в Казани. В нём принимают участие более трёх тысяч специалистов из сфер программирования, управления проектам и дизайна. Они представляют 77 регионов России. Финал проходит в МВЦ «Казань Экспо» в формате хакатона – он уже стал крупнейшим в России.

Мероприятие будет проходить по трем направлениям. В основной программе финала соревнуются победители регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв» - он проходил в 40 городах России с 6 июня по 28 июля. Помимо этого, площадке «Казань Экспо» отдельно пройдут состязания студенческих и школьных команд.

Команды финалистов «Цифрового прорыва» будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в двадцати тематических треках (номинациях). Задания для них разрабатывались совместно с партнерами конкурса. В их числе госкорпорация «Росатом», ПАО «МегаФон», ПАО «Газпром нефть», Mail.ru Group, ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», а также Минкомсвязь, Минздрав и Минстрой России, Счетная палата, ЦБ и правительство Республики Татарстан.

Добавим, отдельная номинация финала подготовлена организатором конкурса – АНО «Россия – страна возможностей».