Участников конкурса «Цифровой прорыв» поддержит Mail.ru Group

Генеральным партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» стала компания Mail.ru Group. Кроме того, она войдёт в состав экспертного совета конкурса, обеспечит менторскую поддержку участникам хакатонов, а лучших из них отметит в рамках спецноминации.

Напомним, конкурс, главная цель которого найти новые кадры для цифровой экономики по всей России, стартовал 3 апреля. Заявочная кампания продлится до середины мая. После участников ждет онлайн-тестирование – оно является обязательным для прохождения в региональный этап конкурса. Эта стадия будет проводиться в формате хакатонов – соревнований, в рамках которых команды, состоящие из представителей сферы информационных технологий, дизайнеров и управленцев за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов и борются за выход в финал.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

